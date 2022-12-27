В ЛНР зафиксировали переброску украинских войск в район Кременной

В составе вражеских сил присутствует много иностранных наёмников.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко дал интервью РИА Новости, в котором объявил, что разведданные республики говорят о переброске украинских военных сил в район Кременной.
В составе вражеских сил присутствует много иностранных наёмников.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко дал интервью РИА Новости, в котором объявил, что разведданные республики говорят о переброске украинских военных сил в район Кременной.
Свежие комментарии