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В ЛНР зафиксировали переброску украинских войск в район Кременной

В ЛНР зафиксировали переброску украинских войск в район Кременной

В составе вражеских сил присутствует много иностранных наёмников.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко дал интервью РИА Новости, в котором объявил, что разведданные республики говорят о переброске украинских военных сил в район Кременной.

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