Федеральное агентство новостей №1

7 031 подписчик

Глава МИД Китая Цинь Ган выступил за решение украинского кризиса путем переговоров

Глава МИД Китая Цинь Ган выступил за решение украинского кризиса путем переговоров

Конфликт на территории Украины подошел к критической точке, а санкции не помогут решить эти проблемы, поэтому необходимо начать мирные переговоры между сторонами, заявил глава МИД Китая Цинь Ган.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх