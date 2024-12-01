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В сирийской провинции Алеппо «заработал военторг»: в руки протурецких боевиков попали ЗРПК «Панцирь» и РСЗО «Ураган»

В сирийской провинции Алеппо «заработал военторг»: в руки протурецких боевиков попали ЗРПК «Панцирь» и РСЗО «Ураган»

Наступление боевиков террористических организаций и протурецких вооруженных формирований в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб сопровождается не только массовым уничтожением пленных бойцов армии САР, но и захватом различных образцов вооружений.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Это же  НАДО БЫЛО  так ,,ОТСТУПАТЬ,,  , что  ВСЮ ИСПРАВНУЮ ТЕХНИКУ ОСТАВИТЬ ТЕРРОРИСТАМ  и  ПРОСРАТЬ аж ,,ПАНЦЫРЬ,, ....!!! Это  НЕ ВОЯКИ  а  СТАДО  СЦУЛЕЙ ...........
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