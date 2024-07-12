Какая судьба уготована Кларе Новиковой после череды скандалов

Известная юмористка Клара Новикова не может работать из-за своей позиции. Артистка два года назад приняла решение отказаться от участия в съемках на российском телевидении из-за своей гражданской позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии