Запад хорошо помог Киеву с могилами — многоместными и мобильными

Вторчермет на марше: МRАРы, уцелевшие в войнах с Ираком и Афганистаном, успешно утилизируются на Украине Александр Храмчихин Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Бронеавтомобили, созданные на основе обычных грузовиков, стали первым в истории классом бронетехники.