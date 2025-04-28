БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад хорошо помог Киеву с могилами — многоместными и мобильными

Запад хорошо помог Киеву с могилами — многоместными и мобильными

Вторчермет на марше: МRАРы, уцелевшие в войнах с Ираком и Афганистаном, успешно утилизируются на Украине Александр Храмчихин Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Бронеавтомобили, созданные на основе обычных грузовиков, стали первым в истории классом бронетехники.

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