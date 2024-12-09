Бурятия и Росрыболовство обсуждают начало пробной добычи омуля на Байкале

Глава республике Бурятия Алексей Цыденов сообщил об этом на пресс-конференции. Он напомнил, что в 2023 году после долгого перерыва разрешили любительский лов омуля, потому что восстановление поголовья омуля идет.
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