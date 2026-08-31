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С Ильи Трабера сняты обвинения в заказном убийстве

Бизнесмен Илья Трабер, арестованный в 2026 году по обвинению в организации убийства депутата Ленобласти, полностью оправдан и освобожден из СИЗО «Лефортово».

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