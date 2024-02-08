Shot: певец Жуков отсудил у иркутского бара миллион рублей из-за авторских прав

Певец Сергей Жуков выиграл суд у бара "Руки вверх" в Иркутске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным издания, Арбитражный суд Иркутской области обязал владельца бара ООО "ЭРВИКО" выплатить Жукову миллион рублей компенсации за использование его товарного знака и 29 тысяч рублей судебных расходов.