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Газета.ру

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Shot: певец Жуков отсудил у иркутского бара миллион рублей из-за авторских прав

Shot: певец Жуков отсудил у иркутского бара миллион рублей из-за авторских прав

Певец Сергей Жуков выиграл суд у бара "Руки вверх" в Иркутске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным издания, Арбитражный суд Иркутской области обязал владельца бара ООО "ЭРВИКО" выплатить Жукову миллион рублей компенсации за использование его товарного знака и 29 тысяч рублей судебных расходов.

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