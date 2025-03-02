Расчет БПЛА поразил командно-наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение по командно-наблюдательному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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