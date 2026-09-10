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Царьград

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ФСБ: превращение Украины в "страну-камикадзе" вредит Британии

ФСБ: превращение Украины в "страну-камикадзе" вредит Британии

Ведомство раскрыло планы Киева атаковать британских дипломатов в Москве.Рвение, с которым английские спецслужбы делают Украину "страной-камикадзе", выходит боком Лондону.

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