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Военные новости ★ спецоперация

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Командующий СВ ВСУ сообщил о формировании десяти новых бригад для отражения российского наступления

Командующий СВ ВСУ сообщил о формировании десяти новых бригад для отражения российского наступления

Украина готовится к масштабному наступлению российской армии, формируя новые бригады в составе ВСУ. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

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