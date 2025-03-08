В Орле просубсидируют перевозчиков на дачных маршрутах

Администрация Орла утвердила «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения затрат, понесённых при осуществлении перевозок пассажиров по сезонным маршрутам к садово-дачным массивам в 2025 году».