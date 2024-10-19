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Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами

Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами

Блюда из тыквы очень полезны благодаря богатому составу этого овоща. Вот некоторые из преимуществ: Витамины и минералы: Тыква содержит витамин A, который важен для здоровья глаз и кожи, витамин C, который помогает поддерживать иммунную систему, и витамин E, который действует как антиоксидант.

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