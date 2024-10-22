Овчинский: Cтоличным застройщикам на бесплатном семинаре расскажут об установке и корректировке санитарно-защитной зоны

Бесплатный семинар в формате «Работа над ошибками» на тему «Установление и корректировка санитарно-защитной зоны при реализации инвестиционно-строительных проектов» пройдет в Ситуационном центре города Москвы в 15:00 25 октября.
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