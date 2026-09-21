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Косметолог: народные методы от прыщей могут усугубить проблему

Косметолог: народные методы от прыщей могут усугубить проблему

Многие до сих пор верят: сода подсушит прыщ, лимон "очистит" кожу, а спирт убьет бактерии Попытка быстро избавиться от прыща с помощью зубной пасты, спирта, лимонного сока или чеснока может привести к раздражению, контактному дерматиту и даже ожогу.

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