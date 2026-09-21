Косметолог: народные методы от прыщей могут усугубить проблему

Многие до сих пор верят: сода подсушит прыщ, лимон "очистит" кожу, а спирт убьет бактерии Попытка быстро избавиться от прыща с помощью зубной пасты, спирта, лимонного сока или чеснока может привести к раздражению, контактному дерматиту и даже ожогу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В российских школ...
- "Расцвет мракобес...
- Советские монумен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым