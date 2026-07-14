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Количество DDoS-атак на Rutube за полгода выросло почти втрое

Количество DDoS-атак на Rutube за полгода выросло почти втрое

Также за шесть месяцев специалисты зафиксировали 434 млн сетевых атак и предотвратили 1,7 млн попыток фишинга По итогам первого полугодия 2026 года видеоплатформа Rutube отразила более 230 DDoS-атак, что на 191% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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