А как американцы будут решать вопрос своей манёвренности на поле боя? — мысли военкора о тактике

Сладков Александр — известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков поделился мыслями о том, что некоторые моменты в военной тактике остаются по-прежнему важны и оценивает их уровень в стане врага.
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