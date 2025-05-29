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Русская весна

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А как американцы будут решать вопрос своей манёвренности на поле боя? — мысли военкора о тактике

А как американцы будут решать вопрос своей манёвренности на поле боя? — мысли военкора о тактике

Сладков Александр — известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков поделился мыслями о том, что некоторые моменты в военной тактике остаются по-прежнему важны и оценивает их уровень в стане врага.

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