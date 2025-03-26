В Москве ЗАГСы проведут свадебные торжества на лошадях

В столице состоится необычное событие для тех, кто мечтает о свадьбе, полной романтики и грации. Столичные ЗАГСы предложат парам возможность заключить брак в особенной атмосфере – в Конном театре Кремлевской школы верховой езды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии