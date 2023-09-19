Бандеровцы потеряли 90% призванных год назад в ряды ВСУ. Положение катастрофическое. Старых уже нет, а новые бегут

СП

Сергей Потемкин

Кому нужна эта дешевая пропаганда ? Смотрите карту, кто куда продвинулся. Никуда они не убежали. А более дальнобойная м качественная артиллерия помогает успешнее проводить контрбатарейную борьбу. Да у них огромные потери, а у нас ?