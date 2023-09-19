Бандеровцы потеряли 90% призванных год назад в ряды ВСУ. Положение катастрофическое. Старых уже нет, а новые бегут
Юрий Кот
На Украине скандалище. Офис Президента Зеленского требует уволить полтавского военкома, который озвучил реальные потери ВСУ!
Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что за год вооружённые силы Украины потеряли до 90 процентов тех, кто пополнил подразделения осенью прошлого года.
Комментарии
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Кому нужна эта дешевая пропаганда ? Смотрите карту, кто куда продвинулся. Никуда они не убежали. А более дальнобойная м качественная артиллерия помогает успешнее проводить контрбатарейную борьбу. Да у них огромные потери, а у нас ?
в этой "замершей" линии фронта есть своя логика. Положение всук и россиян явно не одинаковое. Их гонят, практически в спину в контрнаступ. А наши просто принимают гонимых на фарш бедолаг и перемалывают-перекручивают их.
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