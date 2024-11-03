Пезешкиан допустил изменение решения по ответу Израилю при остановке огня

Иранский лидер Масуд Пезешкиан проинформировал о том, что власти державы способны изменить свою точку зрения относительно ответа на недавний ракетный обстрел в том случае, если израильская сторона решит согласиться на остановку сражений в Газе и на ливанской территории.
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