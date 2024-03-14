Песков: Арктика остается территорией напряженной конкуренции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с журналистами сообщения о том, что США пытаются восстановить свое военное положение в Арктике для противостояния России и Китаю.
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