TF1: Дурову предъявят обвинение по статьям за соучастие, наркотики и терроризм

Арестованный во Франции основатель Telegram Павел Дуров был заключен под стражу. В субботу он предстанет перед судом по обвинению по целому ряду статей, в том числе терроризм и торговля наркотиками, передает французская газета TF1.
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