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Axios: США сделают России и Украине предложение, на которое Киев уже согласен

Axios: США сделают России и Украине предложение, на которое Киев уже согласен

Трамп хотел бы завершить войну на Украине до промежуточных выборов в ноябре, но в Белом доме понимают, что это невозможно.

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