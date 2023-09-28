Джон Томсон и его фабрика по производству нобелевских лауреатов

﻿﻿Автор: andreybrylb Оригинальный материал Между 1884 и 1919 годами серьезный профессор вместе с группой талантливых студентов-исследователей из довольно недостаточно финансируемой Кавендишской лаборатории в Кембридже расщепили атом и положили начало новой отрасли науки, известной как физика элементарных частиц.