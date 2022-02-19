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ПСЖ проиграл в «Нанту» в 800-м матче Месси в клубной карьере

ПСЖ проиграл в «Нанту» в 800-м матче Месси в клубной карьере

Футбол , 20 фев, 00:59  0  Лионель Месси провел свой 800-й матч в клубной карьере, но его ПСЖ проиграл «Нанту» Футболисты «Пари Сен-Жермен» проиграли «Нанту» в матче 25-го тура чемпионата Франции, который стал 800-м в профессиональной клубной карьере аргентинского форварда Лионеля Месси Лионель Месси (Фото: globallookpress) Действующий обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Пари Сен-Жермен», провел свой 800-й матч в профессиональной клубной карьере, но в юбилейной для нападающего игре его команда потерпела поражение от «Нанта».

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