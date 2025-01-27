Роспотребнадзор предупредил о фейковых сообщениях об отравленной воде в Новосибирске

Недостоверная информация распространяется в чатах и мессенджерах.В последнее время в чатах и мессенджерах Новосибирска активно распространяется информация о якобы завезённой в Россию партии отравленной минеральной воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии