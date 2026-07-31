Уличная преступность в Нижегородской области снизилась на 15%

В Нижегородской области отмечено снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах. Согласно информации регионального управления Министерства внутренних дел, показатель уличной преступности уменьшился на 15 процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии