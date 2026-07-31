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Царьград

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Уличная преступность в Нижегородской области снизилась на 15%

Уличная преступность в Нижегородской области снизилась на 15%

В Нижегородской области отмечено снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах. Согласно информации регионального управления Министерства внутренних дел, показатель уличной преступности уменьшился на 15 процентов.

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