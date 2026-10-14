Официальная работа в России формирует страховой стаж и пенсионные баллы для пенсии по старости. Стаж нужен для её назначения, баллы влияют на размер.
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