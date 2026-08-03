В Белоруссии началась процедура банкротства компании, стоявшей за проектом Zubr

Экономический суд Минска открыл конкурсное производство в отношении ООО «Зубр Автогрупп» — ключевого юридического лица, стоявшего за амбициозным проектом по созданию белорусского автомобильного бренда Zubr.
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