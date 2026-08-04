Таврический объяснил появление рыбы фугу у берегов Приморья

Океанолог Анатолий Таврический из Русского географического общества объяснил, что появление рыбы фугу у берегов Приморья связано с потеплением воды и изменением гидрологических условий из-за продвижения тёплого течения на север.
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