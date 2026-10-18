Российские войска освободили Доброполье. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин отметил, что эта победа стала грандиозным провалом обороны ВСУ, организованной главкомом Михаилом Драпатым.
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