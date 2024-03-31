Мощный рекорд: Наши "Джокеры" пленили целую роту

Вот зачем такие секретные сведения выкладывать?

Вот что бы не изобрели- снова получился калашников.

Владимир Алтайцев

Больше нигде не будет партитзанской войны. От дронова практически невозможно скрыться. А тем паче, что они совершенствуются каждый день.ю