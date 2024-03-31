Блог АМАРАНТ "60 душ сдались!" Крошечные FPV-дроны "Джокер-10" навели такой ужас на соседей, что те решили не искушать судьбу.
Мощный рекорд: Наши "Джокеры" пленили целую роту
Комментарии
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Eduard
Вот зачем такие секретные сведения выкладывать?
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4 час.
николай ткаченко
Вот что бы не изобрели- снова получился калашников.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Больше нигде не будет партитзанской войны. От дронова практически невозможно скрыться. А тем паче, что они совершенствуются каждый день.ю
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4 час.
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