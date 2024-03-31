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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мощный рекорд: Наши "Джокеры" пленили целую роту

Мощный рекорд: Наши "Джокеры" пленили целую роту

Блог  АМАРАНТ "60 душ сдались!" Крошечные FPV-дроны "Джокер-10" навели такой ужас на соседей, что те решили не искушать судьбу.

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Комментарии
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Eduard
Вот зачем такие секретные сведения выкладывать?
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4 час.
николай ткаченко
Вот что бы не изобрели- снова получился калашников.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Больше нигде  не  будет партитзанской  войны. От дронова  практически невозможно скрыться. А  тем паче, что они  совершенствуются  каждый  день.ю
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4 час.

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