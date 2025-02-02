Премьера фестиваля Sundance: Луз исследует, как виртуальная реальность может помочь нам найти связь с реальным миром

Мы так привыкли к гнусному изображению виртуальной реальности в таких фильмах, как «Матрица», «Добродетель» (забытая классика 90-х годов) и «Газонокосильщик», что видеть потенциально позитивное отношение к VR - настоящее удивление.
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