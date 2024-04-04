Во Владимирской области сотрудники транспортной полиции и общественники провели мероприятие для детей нескольких школ

Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с общественным советом при линейном отделе встретились со школьниками МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 3» города Петушки Владимирской области.
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