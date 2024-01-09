Квартирный вопрос. Опыт одной советской семьи

Михаил Сартин Моим родителям, молодым специалистам, квартиру дали через два года. Это было в Молдавии (1961г). И мне, как молодому специалисту дали квартиру в Донецке (1986г). И у родителей и у меня трешки на четверых.

Лариса Голубицкая Жили в своём доме,приехала мамина сестра с сыном с Украины-прописали.Дом снесли.К тому времени я и брат были женаты.Я с мужем и сыном получили 2х комнатную,брат с женой,дочерью и отцом 3х комнатную.Мама с бабушкой однакомнатную.А маминой сестре дали 2х комнатную с сыном.1986 год.Сибирь.