Не знаю, насколько поможет в развернувшейся дискуссии по квартирному вопросу опыт моей семьи, но, мне кажется, что он довольно типичен, ибо вокруг меня всегда жили соседи, одноклассники, друзья с абсолютно идентичными историями.
Квартирный вопрос. Опыт одной советской семьи
Комментарии
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Михаил Сартин
Моим родителям, молодым специалистам, квартиру дали через два года. Это было в Молдавии (1961г). И мне, как молодому специалисту дали квартиру в Донецке (1986г). И у родителей и у меня трешки на четверых.
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13 час.
Лариса Голубицкая
Жили в своём доме,приехала мамина сестра с сыном с Украины-прописали.Дом снесли.К тому времени я и брат были женаты.Я с мужем и сыном получили 2х комнатную,брат с женой,дочерью и отцом 3х комнатную.Мама с бабушкой однакомнатную.А маминой сестре дали 2х комнатную с сыном.1986 год.Сибирь.
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9 час.
Татьяна Рублева
мы из села переехали в город.Муж пошёл на стройку и через 2года получили 1комнатную квартиру,это был 86год,потом доплатили 10тыс и поменяли на 2комнатную!
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6 час.
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