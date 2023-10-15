Директор по коммуникациям МОК: «Тарпищев и Исинбаева не смогли присутствовать на сессии в Мумбаи. Не знаю, какие были причины»

Сообщалось, что президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не участвуют в сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в Мумбаи с 14 по 17 октября.