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В Перми с утра несколько автобусов не покинули депо из-за неисправностей и пробок

В Перми с утра несколько автобусов не покинули депо из-за неисправностей и пробок

Речь идёт о транспорте, предназначенном для передвижения по пяти маршрутам краевой столицы.В Перми утром 27 ноября на пяти маршрутах общественного транспорта зафиксировали отсутствие нескольких автобусов.

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