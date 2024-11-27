В Перми с утра несколько автобусов не покинули депо из-за неисправностей и пробок

Речь идёт о транспорте, предназначенном для передвижения по пяти маршрутам краевой столицы.В Перми утром 27 ноября на пяти маршрутах общественного транспорта зафиксировали отсутствие нескольких автобусов.
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