Никто не хочет войны. Война неизбежна?

Конфликт грозит выйти за пределы Израиля и сектора Газа Валерий Панов Ближневосточный регион стоит на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, отметил по итогам закрытого заседания СБ ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
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