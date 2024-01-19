BBC: американский лунный корабль сгорел над Тихим океаном

Global Look Press/Petty Officer 3rd Class Hannah K/Keystone Press Agency Вышедший из строя американский частный лунный посадочный модуль Peregrine вошел в плотные слои атмосферы Земли и сгорел над Тихим океаном, передает телерадиокомпания BBC.
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