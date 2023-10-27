Клопп раскритиковал тренера сборной Франции за вызов на матч пострадавшего Конате

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал наставника сборной Франции Дидье Дешама. Недовольство Клоппа вызвало решение Дешама вызвать в национальную команду защитника Ибраима Конате, который из-за повреждения был вынужден пропустить матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против "Тулузы".
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