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Клопп раскритиковал тренера сборной Франции за вызов на матч пострадавшего Конате

Клопп раскритиковал тренера сборной Франции за вызов на матч пострадавшего Конате

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал наставника сборной Франции Дидье Дешама. Недовольство Клоппа вызвало решение Дешама вызвать в национальную команду защитника Ибраима Конате, который из-за повреждения был вынужден пропустить матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против "Тулузы".

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