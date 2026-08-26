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Газета.ру

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Эксперт Храпунова: требование аванса при покупке машины из Европы указывает на обман

Эксперт Храпунова: требование аванса при покупке машины из Европы указывает на обман

Заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова рассказала ТАСС, на какие сигналы стоит обратить внимание при заказе автомобилей из Европы, чтобы не стать жертвой обмана.

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