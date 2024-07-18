В Калужской области квартира сгорела из-за портативной зарядки

В городе Кременки Жуковского района загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, причиной пожара стала портативная зарядка для телефонаВ городе Кременки Жуковского района загорелась квартира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)