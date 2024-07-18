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Калужские новости

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В Калужской области квартира сгорела из-за портативной зарядки

В Калужской области квартира сгорела из-за портативной зарядки

В городе Кременки Жуковского района загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, причиной пожара стала портативная зарядка для телефонаВ городе Кременки Жуковского района загорелась квартира.

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