Звонарева и Зигемунд с победы стартовали на парном Итоговом чемпионате WTA

Победой отечественной теннисистки Веры Звонаревой и немки Лауры Зигемунд над чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой завершился матч первого тура группы «Махауаль» на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде.
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