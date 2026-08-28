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Аргументы и Факты

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Трамп выразил надежду, что в его честь назовут лунный объект

Трамп выразил надежду, что в его честь назовут лунный объект

Главе Белого дома Дональду Трампу хотелось бы, чтобы в его честь назвали лунный объект.«Надеюсь, они назовут что-нибудь вроде этого в честь меня», - заявил в ходе посещения космического центра в Техасе, говоря об объектах на Луне.

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