Трамп выразил надежду, что в его честь назовут лунный объект

Главе Белого дома Дональду Трампу хотелось бы, чтобы в его честь назвали лунный объект.«Надеюсь, они назовут что-нибудь вроде этого в честь меня», - заявил в ходе посещения космического центра в Техасе, говоря об объектах на Луне.
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