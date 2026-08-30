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Все о Музыке

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Теннесси планирует переименовать аэропорт Нэшвилла в честь Долли Партон (Dolly Parton)

Теннесси планирует переименовать аэропорт Нэшвилла в честь Долли Партон (Dolly Parton)

"Вполне уместно, что международный аэропорт Нэшвилла будет носить имя любимой дочери нашего штата", - говорится в заявлении губернатора Билла Ли (Bill Lee)   Власти штата Теннесси объявили о планах переименовать международный аэропорт Нэшвилла в честь Долли Партон (Dolly Parton) в связи со смертью (25 августа 2026) легенды страны ранее на этой неделе.

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