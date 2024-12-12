Захарова назвала Мареша квазипредставителем ОБСЕ

Деятельность спецпредставителя председательства ОБСЕ на Украине Петра Мареша, назначенного на этот пост Украине без учета мнений РФ и Белоруссии, способствует углублению раскола в Европе, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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