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Захарова назвала Мареша квазипредставителем ОБСЕ

Захарова назвала Мареша квазипредставителем ОБСЕ

Деятельность спецпредставителя председательства ОБСЕ на Украине Петра Мареша, назначенного на этот пост Украине без учета мнений РФ и Белоруссии, способствует углублению раскола в Европе, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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