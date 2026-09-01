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Орелстат запускает масштабный опрос жителей Орловской области

Орелстат запускает масштабный опрос жителей Орловской области

Орелстат официально объявил об очередной волне «десанта» в жилой сектор. В ближайшее время в двери сотен орловских квартир и домов постучатся специальные интервьюеры с пачками анкет в руках.

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