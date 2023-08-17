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Кабачки не жарю принципиально, в сезон готовлю грецкий пирог, на всё уходит всего 20 минут

Кабачки не жарю принципиально, в сезон готовлю грецкий пирог, на всё уходит всего 20 минут

Грешно в разгар летнего сезона не приготовить заливной кабачковый пирог в духовке! Я открыла это блюдо для себя недавно.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Грецкий бывает орех, а пирог наверное, всё таки, греческий ))
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15 час.
TM
Tatyana Maranjyan
Нда, у автора и пирог грецкий...а еще понравилось, что готовить надо начинку, заливку, а потом их перемешать! Все же это компоненты теста, а не начинка
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13 час.
Ирина Данилова
Спасибо за вкусный рецепт👍😘
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8 час.

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