В Молдове развлекательным заведениям могут запретить держать диких животных

Депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS) подготовили законопроект о защите животных. Как отмечают авторы, законодательная инициатива предусматривает «создание правовой основы для защиты животных от жестокого обращения», передает Noi.
Депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS) подготовили законопроект о защите животных. Как отмечают авторы, законодательная инициатива предусматривает «создание правовой основы для защиты животных от жестокого обращения», передает Noi.
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