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«Автомобилист» переподписал контракт с Да Костой. Зарплата игрока не изменилась – 75 млн. Клуб изменил бонусную часть

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.  Ранее стало известно, что 34-летний форвард заключил с клубом новое соглашение и проведет пятый сезон в составе команды из Екатеринбурга.

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